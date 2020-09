Ma sõidan Lätti 6. septembri ööl, vaid mõni tund enne teadet, et viimase 14 päeva haigestumus Covid-19sse on Eestis 100 000 inimese kohta 18.36. Eurolinesi buss on peaaegu täiesti tühi: kaks juhti ning ühe käe sõrmedel ülesloetav hulk reisijaid. Nende hulgas on ka üks köhatav ja nohune soomlane, kes lohutab end valjusti nukrat soome muusikat kuulates.