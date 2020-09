Karl Jaagup Vahtre: ohtlik tühistamise kultuur

Eesti noorte seas on hakanud levima üks läänemaailma suurimaid intellektuaalseid probleeme. Nimetagem seda siinkohal lühidalt tühistamise kultuuriks (cancel culture). Tegemist on ohtliku ja nüüdseks juba nii mõnelgi poo reljeefselt välja kujunenud liikumisega. Filosoofia, millest see liikumine välja on kujunenud, on lai ja haarab peaaegu kõiki ühiskondlikke murekohti, rassiproblemaatikast seksuaalsuse küsimusteni välja.