Priit Humal: Ministeerium avalikustagu tasuvusanalüüsid

Praegusel «tõejärgsel» ajastul vajame usaldust varasemast enam. Kindlust, et otsused tehakse tõeste faktide põhjal, et jõuda Eestile parima tulemuseni. Avalikustamine on eelduseks, et ühiskond saaks ühiselt osaleda tulevikku puudutavates otsustes. Kaasamine aitab vigu vältida, ent selleks tuleb vigu tunnistada ning need parandada, kirjutab Avalikult Rail Balticust juhatuse liige Priit Humal (Isamaa).