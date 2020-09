Kuue miljoni aasta jooksul on inimese eellaste evolutsioon saanud võimalikuks seeläbi, et oleme olnud nutikad probleemide lahendajad. Tänu sellele on inimesed saanud jagu kõigest, millega loodus meid on kimbutanud: nälja ja janu, külma ja kuumaga, nakkushaiguste ja ränkade looduskatastroofidega.