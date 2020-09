Austraalia ringhäälingu ABC Pekingi korrespondent Bill Birtles ja väljaande Astralian Financial Review ajakirjanik Michael Smith lahkusid esmaspäeva õhtul Hiinast, olles sealse julgeolekuministeeriumi poolt üle kuulatud, vahendab The Guardian.

Ajakirjanike põgenemisteekond sai alguse nädala eest, kui politsei tegi öise haarangu mõlema ajakirjaniku kodus. Meestele öeldi, et nad on seotud riikliku julgeoleku juurdlusega, neil keelati riigist lahkuda ja teatati, et nad kuulatakse üle.