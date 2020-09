Surm on kõigest sotsiaalne konstruktsioon?

Igavese eluga tuleks inimkond ehk veel kuidagi toime, ehkki see devalveeriks materiaalset eksistentsi (kui seni ihaldusväärseks peetud ontoloogilist eristaatust), närvutaks faustlikku vaimu ning annaks kardetavasti kõvasti tunda üldises motiveerituses (nagu laulis Singer Vinger: «kui poleks surmavat vikatimeest, ei viitsiks elada kopika eest»), aga lahkunute tagasipöördumist oleks ilmselt keeruline ära händlida sootuks proosalisematel põhjustel.

Sest kui kõik kallid kadunukesed korraga ellu ärkaks, kukuks see kardetavasti välja palju kehvemini kui vastavad stseenid ajakirja Vahitorn joonistatud piltidel, mis kujutavad viimse kohtupäeva joviaalset klassikokkutuleku-meeleolu. Väljend «põlvkondadevaheline konflikt» omandaks elavate ja ülestõusnute ühiselu käigus kiiresti senisest sootuks laiema – ja ilmselt ka vägivaldsema ja traagilisema – tähendussisu.

Surnute ülestõusmine ning tagasipöördumine maisesse keskkonda on arhetüüpne motiiv mütoloogias ja fantaasiakirjanduses. Sellest on teinud oma leivanumbri nii pühakirjad kui ka näiteks õudusfilmid ja õuduskirjandus. Neis toimub surnute elluärkamine enamasti valikuliselt: tagasi tulevad vaid üksikud, sageli kõige kibestunumad. Need, kellest siinpool eluajal kõige rohkem üle lasti.