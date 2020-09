Tants, mis rõhutab ilu haprust

«Habras ilu» on üks selliseid lavastusi, mida on võimalik luua vaid selliste tantsijatega, kellel on olnud õnne aastaid koos töötada, üksteist tunnetada ja seeläbi luua jagatud ruum, milles toimub enam kui see, mida silmad-kõrvad vastu võtavad. FOTO: Fine 5

On loojaid, kes tegelevad meid ümbritseva argireaalsusega, selle elu õilistavate ja muserdavate tahkudega. Sõnad, helid ja liigutused, mida nad oma loomingus kasutavad, on suunatud sellele, et juhtida tähelepanu argises peituvatele tähendustele. Ja on loojaid, kelle jaoks kõik meid ümbritsev on teeviit kuhugi kaugemale: silmaga nähtamatule ja kõrvaga kuuldamatule tegelikkusele, mille tabamiseks tuleb kasutada meile, inimestele hoomatavaid sõnu, helisid ja liigutusi, kuid mille puhul on juba eos teada, et nende suutlikkus edasi anda väljendamatut on masendavalt piiratud.