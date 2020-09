Eesti lühiuudised

Möödunud nädalal kolmandat korda ringkonnakohtule arutamiseks jõudnud süüasjas tühistati taas esimese astme süüdimõistev otsus. Kuna õigeks mõistva kohtuotsuse korral jäetakse tsiviilhagi nõudeavaldus läbi vaatamata, tühistati maakohtu otsus ka osas, millega rahuldati pankrotis Lõuna Toiduainetööstuse AS (endise nimega AS Pere) tsiviilhagi ning mõisteti süüdistatavatelt solidaarselt kannatanu kasuks välja 200 000 eurot. Samuti mõisteti riigilt välja Rein Kilgi, Neeme Raigi, Kristjan Oolo ja Karl Liivapuu välja valitud kaitsjatele makstud tasud, kokku üle 125 000 euro. PM

Valka ja Valga piirilinnade elanikud vabastatakse Läti-Eesti piiri ületamisel eneseisolatsiooni nõudest, kui nad on ringi liikunud vaid nende omavalitsuste piires, otsustas eile Läti valitsus. Vabastus lisatakse valitsuse Covid-19 tõkestamiseks mõeldud turvalisusmeetmete juurde, kui Eesti jõuab riikide hulka, kust saabumisel nõutakse Lätis eneseisolatsiooni. Kui aga Valka residendid on viimase 14 päeva jooksul külastanud Eesti muid piirkondi, näiteks Tallinna, või käinud kõrge nakatumistasemega riikides, siis tuleb neil eneseisolatsiooni jääda. BNS

reisimisest pajatavat raamatut said vanglad ja erihooldekodud.

Keskerakonda kuuluv Paide linnavolikogu esimees Aivar Tubli ütles, et talle esitati esmaspäeval kahtlustus kelmuses. «Kelmus seisnevat selles, et ma esitlesin ennast Riho Naerisele Paide linnavalitsuse esindajana ning tellisin temalt Paide linnavalitsuse nimel Viisu viinavabriku korstna varemete koristamise ja äraveo,» selgitas Tubli. Tubli sõnas, et ta ei tunnista ennast esitatud kahtlustuses süüdi ega kavatse volikogu esimehe kohalt tagasi astuda ega erakonnast taanduda. PM