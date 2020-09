Tõsisemate eelarvekõneluste eel on valimislubadustest enim kõneainet pakkunud erakorraline pensionitõus. Olukorras, kus sotsiaalmaksu väiksema laekumise tõttu pensionid indekseerimisega järgmisel aastal ei tõuse, saaks pensione tõsta erakorraliselt. Peaminister Jüri Ratase hinnangul peaks pensionitõus katma inflatsiooni, mida on järgmisel aastal prognoositud 1,4 protsenti. Isamaa toetab erakorralist pensionitõusu, juhul kui see ei tule ühekordse laenu arvelt. «See peab olema jätkusuutlik pensionitõus, nii et suudame pensionid välja maksta ka järgnevatel aastatel,» sõnas erakonna juht Helir-Valdor Seeder. Rahandusminister Martin Helme on öelnud, et erakorraline pensionitõus on kallis, kuid sellele mõeldakse väga tõsiselt.