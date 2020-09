Majanduse lühiuudised

Vähese nõudlusega nafta hind langes järsult

USA WTI toornafta barreli hind kukkus kuus protsenti, 37,3 dollari tasemele, Brenti barrel odavnes 3,7 protsenti, 40 dollari tasemele. Viimati oli hind selles vahemikus juunis. Nafta hind on odavnenud viiendat päeva järjest. Hinnalanguse põhjus on investorite hirm, et nõudlus nafta järele ei taastu piisavalt kiiresti, kuna mitmed riigid on koroonaviiruse teise laine tõttu teatanud uutest reisipiirangutest. Turismiettevõtted on lennufirmade jaoks tähtsad tellijad ning lennutransport omakorda on üks kütusemahukamaid sektoreid. Esmaspäeval teatas Saudi Araabia riiklik naftafirma Saudi Aramco, et langetab oktoobrikuu nafta hinda, mis on märk sellest, et nõudlus nafta järele püsib nõrk. Tänavu on nafta odavnenud 40 protsenti, kuid praegune hind on kaugel aprillikuisest tasemest, mil WTI toornafta barreli hind kukkus miinusesse ning Brenti barrel maksis vähem kui 20 dollarit. Reuters/PM