Hyundai on WRC-klassist astme võrra madalamal pannud igal MM-etapil stardijoonele kaks i20 R5-masinat, mida roolivad Ole Christian Veiby ja Nikolai Grjazin. Tulemusi vaadates pole duol üleliia hästi läinud, sest nelja etapi järel on venelane WRC 2 üldarvestuses kolmas ja norralane viies. Kokku on sel hooajal punkte teeninud seitse roolikeerajat. Muide, R5-klass on autotootjatele võimalus oma kukruid täita. Mida parem on masin, seda rohkem õnnestub neljarattalist põrgulist klientidele müüa või rentida.