Eesti mahemaaks saamise unistus ähvardab kokku kukkuda

Raplamaal juba 11. hooaega mahevilja kasvatav Rait Verrev sõnas, et võrreldes 2018. aastaga on mahevilja hinnad sõltuvalt liigist kukkunud kolmandiku võrra kuni kolm korda. „Oder, nisu ja rukis lähevad praegu kaubaks sisuliselt tavavilja hinnaga,” nentis ta. „Mahekaer on natuke tavakaerast kallim, kuid vahe pole suur.”

Pakkumine ületab nõudlust

Baltic Agro mahevilja ostu-müügijuht Vallo Tenson ütles, et mahevilja osas ületab pakkumine nõudlust ja sellepärast on hinnad kukkunud. „Näiteks maherukki hind tuli alla juba eelmisel aastal. 2018. aastal maksis see rohkem kui 300 eurot tonn, sel aastal ostsime ainult mõnisada tonni. Mahedat toidurukist süüakse Euroopas vähe ja viimastel aastatel on olnud väga hea saak, mistõttu praegu on laod täis veel eelmise aasta vilja,” selgitas ta. „Maherukis on Euroopas nišitoode ja piisab paarist heast aastast, kui varu on nii suur, et hind kukub.”