Mahemaa osakaalu on raske säilitada

Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu ütles, et kõnealune strateegia on alles Euroopa Komisjoni seisukoht ja selles pole veel kokku lepitud. „Kuna eesmärke ei ole veel kokku lepitud, on vara rääkida nende saavutamisest või trahvidest. Strateegia ei ole liikmesriikidele siduv ja selle eesmärgi täitmatajätmisele ei saa järgneda trahvid,” kinnitas ta. „Kui eesmärgiks saab, et liikmesriigi põllumaast 25% on kasutatav mahemaana, siis Eesti jaoks on see pigem realistlik. 2019. aasta andmete põhjal on Eestis mahepõllumajandusmaa osakaal haritavast põllumaast peaaegu 23%, see on 221 000 hektarit. Selle näitajaga oleme ELis teisel kohal ja selle põhjal on Eestis kolm korda rohkem mahemaad kui ELis keskmiselt (2018. aastal oli ELi keskmine 8%).