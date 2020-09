Köögiviljakasvatajatel on tänavu jälle eriline sügis

ASi Sagro tootmisjuht Madis Kahuga leiame vestluseks sobiva aja kolmandal katsel, kuid see pole mehe sõnutsi midagi erilist. Kui on ilus ilm, käib kogu jõududega saagikoristus ja niipea kui hakkab vihma sadama, läheb suur kiire justkui ära, kuid teine kiire tuleb kohe asemele, sest köögiviljanduses on saagikoristamise kõrvalt vaja see ka pakendada või teha tööd katmikaladel.

Saaremaa suurima köögiviljakasvataja Aarne Põriga on sama lugu. „Luban, et helistan teile kohe tagasi, kui veok saab laetud,” ütles ta, kui olime püüdnud vestluseks juba mitmendat korda aega leida.

Saagi lattujõudmiseni on veel aega

Köögiviljakasvatajatel käib praegu kõige koristus – võetakse nii kapsast, kartulit kui ka peeti, kõike näpuotsaga, sest nii Kahu kui ka Põri soov on tarbijatele kõike võimalikult värskena pakkuda. „Salve me saaki veel ei korjagi. Päris hilise saagi koristuseni on veel aega, käib keskhilise saagi koristus. See konveier on meil kevadise külviga paigas,” selgitas Kahu.