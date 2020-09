Millega on hea õunamahla teha?

Et söömisest üle jäävatest õuntest väärt ja kaua säilivat jooki teha, on aga vaja varustust ehk purustit ja pressi ning säilitusvahendeid.

Sobivad kõik sordid

Kuigi õunasorte on palju, ei korja neid keegi tavaliselt eraldi hunnikutesse, et siis eri sortidest eraldi mahl teha, poodideski on õunamahl müügis enamasti ilma sortidele tähelepanu pööramata. Kogenud mahlategijate sõnul saabki parima maitse ja lõhnaga mahla just mitut sorti kokku segades. Küll aga tasub rõhku panna õunte pesemisele ja tagada, et purustisse ei satu plekkidega õunu, muidu ei pruugi ka hoolikas pastöriseerimine mahla käärimaminekust päästa. Parima tulemuse annavad õiges küpsusastmes viljad – kui mõni toores või üleküpsenud vili satubki sekka, pole hullu, aga teadupärast on toores õun liiga hapu ja üleküpsenu tekitab hägusust. Paljudele meeldib mängida mahla maitse ja värvusega, näiteks lisatakse juba purustisse musta arooniat, sõstraid jms.