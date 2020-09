Vitamiinirikkad kukeseened sobivad külmutada ja kuivatada

Kukeseente puhastamine on küll aeganõudvam kui näiteks riisikate puhastamine, samuti on need vähem toitvad, kuid see-eest on neid igal aastal saada, ka siis, kui muud seened hästi ei kasva. Need ei ussita, sest iseloomulik mekk peletab parasiidid eemale. Kuke­seened maitsevad hästi. Lisaks on neid ülilihtne valmistada, sest enne praadimist ei pea neid kupatama, samuti ei vaja kukeseened tugevat maitsestamist.