2,7 miljardi eurose aastakasumiga MRF-i esindaja Vivek Ponnusamy arvates on nende firma näoga tarbija poole. «Meie tõeline turg on 15-16-tollised rehvid. Kui suudame ennast autospordis tõestada, ostetakse meie rehve emale, isale, tüdrukusõbrale, kellele iganes. Nad ostavad meie toodangut! See on meie fookus. Kuigi WRC-sarja rehvitarnija tulevik võib pikaks ajaks selge olla, ei tähenda see, et me peatuks. Meil on plaan.»