Kindlus peidab endas tipprestorani

Purtse kindluse saatus on olnud karm. Rajati see 16. sajandil, kuid vasall-linnust on mitu korda maha põletatud ja üles ehitatud. 1950. aastatel olid kindlusest alles ainult varemed. Kuid oli entusiaste, nagu tuntud restauraator Madi Napa, kes selle enne Eesti iseseisvumist taastasid. Ilmselt oli tegemist ühe viimase rahastusega Eestisse Nõukogude riigi ühisest rahakassast.

Uusajalooline hoone

Tulemuseks on hoone, millest ei usukski, et see alles hiljuti üles ehitatud. Ehitamise käigus on võimalikult palju järgitud vanu põhimõtteid, isegi kivimid on toodud samast karjäärist, kust toodutest oli ehitatud kunagine kindlus. Tulemus on uskumatu ja üllatav. Hoone kuulub kohalikule omavalitsusele, aga on antud rendile. 2014. aastast kannavad hoone eest hoolt kohalikud entusiastid Janner Eskor ja Sigrid Välbe.