IFA maskide taga. Ülevaade Berliini messist kohapealt

Kui Uber hotelli ees peatub, ei suuda juht sihtkohta nähes ära imestada: mis seal messihallides toimub, kas tõesti mõni mess? Kõik on ju ära jäetud. Veel suurem üllatus tabab teda, kui selgub, et Berliini au ja uhkus – IFA – siiski toimub. Tõmbame maskid ette ja sõit võib alata.

Sel aastal tuli igasügisene rahvusvaheline tarbijaelektroonika mess IFA teisiti, kohe väga teisiti. Esimene suurem üllatus tababki kohe messi väravas. Kui tavaliselt on see pungil rahvast täis, siis seekord on tühjal platsil kolm-neli inimest. Raudteejaamast on siiski pandud kuni messi sissepääsuni ajutised piirdeaiad nagu igal aastal, et saabuvaid ja lahkuvaid rahvamasse eraldada ja suunata.