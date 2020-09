Koroonapositiivsete hulka lisandus ralli pealtvaataja ja tudeng

Luht kinnitas, et terviseamet jälgib ralliga seostatud nakatunu lähikontaktseid, ent rõhutas, et neid ei tohi segamini ajada tavakontaktsetega. «Tavakontakt ei ole lähikontakt. Inimene, kes kõnealusel juhul viibis samas piirkonnas, saab soovituse ise oma tervist jälgida,» selgitas ta.

Eilehommikuse seisuga oli terviseameti Lõuna regioonis kolm koroonakollet: perekondlik nakatumine (kuus inimest), Võru sünnipäev (16 inimest, kellest üks on Lääne regionaalosakonna jälgimisel) ja Itaalia reisi kolle (üheksa haigestunut, neist neli on Lääne regionaalosakonna jälgimisel). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses praegu 285 inimest. Neist on haigestunud 33.