Raul-Allan Kiivet: teeme koroonaga koalitsioonileppe

Koroonaviirus on tulnud, et jääda, ja ­võtab initsiatiivi kohe, kui valvsus kaob. Piisab ühest arulagedast ööklubis käijast Eestis ja kõigi teiste ühine pingutus jookseb liiva.

Tegelikult on koroonaviirus ­kohal igas maakonnas ja aastateks jäävad meid saatma nakkuspuhangud, mis levivad üle Eesti, kui vastavaid tõkkeid ei rakendata. Covid-19 on siiski nakkushaigus nagu tuberkuloos või HIV või hepatiit, mida on võimalik kontrolli alla saada tavapäraste nakkushaiguste kontrollimeetmetega. Kooselu koroonaga on meie uus normaalsus.