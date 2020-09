Merlin Murumets: kes vajab elatisabi?

Elatisabi eesmärk on parandada üksi last kasvatavate ­vanemate ja nende laste toime­tulekut ning vähendada vaesusriski. Aastast aastasse on elatisabi ­saajate arv kasvanud. Eelmisel aastal oli elatisabi eelarve ligi 4,5 miljonit eurot, mida maksti 5486 lapsele. Riigi makstav elatisabi ei vabasta siiski eemale hoidvat vanemat tema kohustustest ning riik nõuab selle summa temalt hiljem välja.