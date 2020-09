Välismaa lühiuudised

Oma 26 võimuaasta suurimate meeleavaldustega silmitsi seisev Valgevene president Aljaksandr Lukašenka ütles kolmapäeval, et ei välista ennetähtaegseid valimisi, kuid aja kindlaksmääramiseks on veel vara. «Kaldun ennetähtaegsete presidendivalimiste läbiviimise poole. Ma ei välista neid. Ütlen seda esimest korda,» märkis ta usutluses Vene riigimeediale. Valgevene rahvas tuli tänavatele pärast 9. augusti presidendivalimisi, mille võitjaks Lukašenka end kuulutas. Opositsioon nõuab, et Lukašenka astuks tagasi, nii et uued valimised saaks läbi viia rahvusvaheliste normide alusel. AFP/BNS