Koos Gluhovtšenkoga viibis tookord tapmise juures ka tänavu augustis baarikülastaja surnuks pussitamises kahtlustatav Ilja Gaidalenko, kelle politsei on tänaseks kätte saanud. Kuigi politsei kahtlustas Gaidalenkot seitse aastat tagasi esialgu tapmisele kaasa aitamises, talle siiski süüdistust ei esitatud ja tookord osales ta kohtumenetluses tunnistajana.

Traagilised sündmused said alguse 2013. aasta 3. augusti varahommikul. Oli laupäev ja Maardu kesklinnas Keemikute tänaval asuv baar Pit Burger oli inimesi täis.

Miski ei ennustanud veriseid sündmusi

Pussitamise ohvriks langenud Andrei jalutas koos kahe sõbraga baari kella poole viie paiku hommikul. Turvakaamera salvestiselt on näha, et leti juurde jalutanud Andrei on heas tujus.