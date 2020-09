Tallinna tulevane kantsler: laenuplaani meil pole

Linnakantsler juhib alates 1. jaanuarist 2021 täiesti uut ametiasutust, strateegiakeskust. Keskus koondab enda alla kõik valdkonnad, millel on linna arengule otsustav mõju. See on üks osa linnapea Mihhail Kõlvarti pikast plaanist, mille käigus vahetatakse välja inimesi, kaotatakse mitmeid linna sihtasutusi ja koondatakse ettevõtteid. Strateegiakeskuse ülesandeks jääb suure pildi nägemine, innovatsioon ja strateegiline planeerimine. Samuti suurprojektid ja otsuste järelevalve. Keskus täidab nii senise ettevõtlusameti ülesandeid kui ka kogub kokku kompetentseid inimesi planeerimise, tugiteenuste, avalike ja finantsteenuste ning IT ja kommunikatsiooni alal.