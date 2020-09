«Kellest saab koondise järgmine peatreener?» «Millise algkoosseisuga Eesti täna väljakule läheb?» «Miks mängime just niisuguse asetusega?» Need on mõned küsimused ja teemad, mida seoses Eesti jalgpallikoondise ja -mängudega aastate jooksul ikka ja jälle kuuleb, mis on olulised ja mida tulebki arutada, kuid mis on täielikud pseudoteemad, kui midagi tähtsamat on eelnevalt jäänud tegemata.