Riiga! Veel üheks päevaks?

Riia on Eestile lähim suur linn, kuhu riigikordadest sõltumatult on alati minna saanud. Selle väärtust, mis alati käepärast, on aga kerge hakata ka alahindama ning kindlasti ongi Lätimaa teatud diskursuses muutunud üheks suureks punavalge lindiga kaunistatud Säästumarketiks või õllekülmkapiks, kuhu korraks üle piiri tuhisedes käsi sisse torgata. Kuid nakkuskordaja suurenemine näib tegevat Lätti minemise tulevast laupäevast märksa keerukamaks ettevõtmiseks, sest ilmselt tuleb arvestada neljateistpäevase isoleerumiskohustusega, mille järgimist jälgitakse lõunanaabrite juures kuuldavasti rangelt.