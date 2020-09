Igapäevane elu kipub olema aga pigem nagu Leo Solba tegelaskuju, kes sai medali selle eest, et marssis Tartu rahu sõlmimisel ümber maja. Sellele puudusele planeerimises ja tegelikus täitmises on oma kõnedes korduvalt viidanud Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Kas midagi on aastatega muutunud? Tegelikult ei ole.

On äärmiselt oluline, et me arendame oma sõjalist kaitsevõimet ning oleme suutnud aegade kiuste ja koalitsioonide kombinatsioonidele vaatamata hoida kinni kokkulepitud tasemest. See on suurepärane tulemus, mis on ennast välispoliitiliselt igati ära tasunud. Liiatigi aidatakse neid, kes aitavad iseennast.