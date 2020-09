Kertu Birgit Anton: IT-ässad soost olenemata

Uus õppeaasta on alanud ning õige pea algab huviringidesse registreerumine. Olen ise IT-ringis käinud ja isiklikust kogemusest oskan öelda, et mind oli põhikooli keskel üsna keeruline veenda programmeerimisringi minema. Aga kui olin esimestes tundides saanud kassi ekraanil liikuma nii, nagu ma seda tahtsin, käisin meeleldi aasta lõpuni. Veidi kummaline oli küll kahekümne poisi seas ainus tüdruk olla, kuid mänguline programmeerimine oli piisavalt vahva, et hoida mind sellega tegelemas, hoolimata teatavast üksildustundest.