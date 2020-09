Herman Kelomees: Martin Helme Voldemort

See isik on juriidiline, mitte füüsiline ning tema nimi on Freeh Group International Solutions. Seda nime ei ­võta suhu ka Helme-Freeh’ koostööd poolda­vad või sellega seonduvaid probleeme pisendavad suunamudijad väljaspool avalikku sektorit. Freeh Group International Solutions on konsultatsiooniettevõte, mis pakkus Venemaalt alanud nn Magnitski rahapesuskeemiga, sealhulgas Danske panga Eesti filiaali kontodega seostatud ettevõttele Prevezon abi seoses asjakohase kohtuasjaga USAs.