Ore peakokk Silver Saa teeb seentest toidukunsti. Tee järele: puravikuampsud ja kukeseenekaste

Metsa ta me kohtumishommikul siiski ei jõudnud, kuid kiire seenelkäigu Tallinna keskturule tegi küll. Peakokal on seal oma seenemüüja, kes võtab letti vaid kohalikku kaupa. Ei mingit Poola või muu kauge maa seent, millest ei tea, kui kaua see on siia teel olnud või kusagil laos konutanud. Aga seisnud ja kuhtunud seenel pole õiget tegu ega maitset. Söögiseen peab olema noor ja värske. See puudutab ka puravikku, mis peab olema õiges küpsuses ja kuiv. Vettinud puravikust head rooga ei sünni.