Südamete võitmise saladused

Eesti moeelus on Riina Põldroos kahtlemata üks neist meistritest, kes valdab võlumise kunsti kõige peenemalt. Tema voogavad siidid ja aplitseeritud sametid, muinasjutulised motiivid koos põhjamaise rafineeritusega, näiline õrnus ja teraskõva täpsus on teinud temast ühe armastatuma disaineri ning tänavuse Kuldnõela nominendi. Mida Riina Põldroosi puhul veel oodata? Sügavaid, rikkalikke ja samas kirglikult julgeid värve. Ning kes oskab tänase päevani 1930ndate filmidiivade sihvakat siredust võimendavaid keerukaid diagonaallõikeid valitseda, töömahukaid drapeeringuid figuuril just õigesse paika sättida ning kaunistada nii peene tundlikkusega, et kleidi kroonijuveeliks jääb ikka ja alati selle kandja? Ikka ja ainult Põldroos.