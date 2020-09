Suured elektrifirmad jäävad rohepöördest maha

«Me teame, et taastuvenergia osakaal ülemaailmses elektritootmises on viimastel aastatel pidevalt kasvanud, kuna taastuvenergia tehnoloogiad on muutunud kuludelt üha konkurentsivõimelisemaks. Seetõttu huvitas mind, kuidas aastakümneid elektritootmise turul domineerinud traditsioonilised energiaettevõtted selle muutuva reaalsusega kohanevad,» selgitas Alova Postimehele uuringu teemapüstitust. Teisisõnu: kas tõesti on kogu elektrikommunaalettevõtete sektor taastuvenergiale üle minemas?

«Karm reaalsus on see, et muu maailm ei ole seda suunda siiani eriti järginud. Kuna valdav osa uurimise all olnud firmadest on väljastpoolt Euroopat (teiste hulgas ka Hiinast), siis on selge, et maailma keskmine taastuvenergia osakaalu suurenemine nendes firmades on olnud tagasihoidlik,» tõdes Kisel Postimehele saadetud kommentaaris.