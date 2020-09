Kalev Stoicescu: lääne-Vene suheted tuleb mürgist puhastada

Aleksei Navalnõid ravivad Berliini Charité haigla arstid teatasid 7. septembril, et patsient toodi välja kunstlikust koomast ja hingab nüüd iseseisvalt. See erakorraline meditsiiniline meede oli nähtavasti ainus viis mürgi eemaldamiseks tema kehast. Navalnõi seisund paranes, ta reageerib kõnele, kuid mürgi pikaajalist mõju tema tervisele on pea võimatu ennustada. Üks mürgi leiutajatest Vil Mirzajanov arvas, et Navalnõid ei tahetud tappa, vaid sandistada, mis on mürgi doseerimise ja manustamise kunst. Temaga tuleb nähtavasti nõustuda.