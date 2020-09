Kadri Tikerpuu: mitte keegi ei köhi enam kontserdil

Arvo Pärdi 85. sünnipäeva puhul toimub sel reedel Pärdi päevade finaalkontsert. Aga kuidas jõuab klassikalise muusika suurkuju ja maailma enim mängitud elava helilooja looming meie kõrvadeni? Suured asjad saavad teoks, kui kusagil on ametis tulihingeline produtsent. Just selline nähtus on punase pea ja sama värvika teksti poolest tuntud Kadri Tikerpuu.



Tikerpuu ütleb enda kohta: vabariigi tähtsaim punapea. Koostööpartnerid ütlevad: «Superpodutsent! Teist nii kõva tegijat Eestis pole.» Asume seda leekivalakalist müsteeriumi lahti harutama. Tuleb välja, et klassikalise muusika kontsertide korraldamine on keerukam kui köietants.

Kuidas sai sinust vabariigi tähtsaim punapea?

Ma olen pärit Kärdlast, seega Hiiumaa linnapreili. Me tegime kooli ajal suurt vahet: kilomeeter linna piirist olid ikka juba täitsa maakad. Aga punapea ei ole ma tegelikult üldse, mul on kartulikoore värvi juuksed. Tundusid nii mõttetut tooni, niisiis võtsin 17-aastaselt esimese värvi, mis Kärdla kaubamajas kätte juhtus. Sellest ajast saati olen punapea olnud, see on minu imago osa.

Üks sõber hakkas mind kutsuma vabariigi tähtsamaks punapeaks. See tundus nii hea nali, kasutasin seda ka ise sotsiaalmeedias sõna võttes: «Nii ütleb kuulus arvamusliider, vabariigi tähtsaim punapea.» Minu ja mu sõprade meelest on see päris vaimukas, aga keegi väljastpoolt võib vaadata – issand, mis edvistis!

Ei ole siis edvistis?

Olen ikka. Ma olen alati hästi auahne olnud, tükin esile. Ega see isikuomadus Kärdlas populaarsust küll võitnud. Et mis sa kogu aeg õiendad, trügid ette... Kui oli pioneeriks astumine, siis minul oli kohe kaelarätt kaelas. Sain täherühma juhiks ja minu auahnuse tõttu nad ainult marssisid, et mina saaksin oma edevust rahuldada ja konkursi ära võita. Ma õudselt armastasin paraade. Ma arvan, et kui oleks nõukaaeg, oleks ma roninud parteiliinis päris kõrgele.

Lauamängus võin nupud kohe ümber keerata, kui kaotama hakkan – kui midagi teha, siis võidu peale! Tegelikult arvan, et pisut võidutahet võiks olla igaühes ja auahnus ei ole halb joon.

Hoolimata auahnusest pole sa ise laval, vaid paned produtsendina toimima asjad, mis lubavad teistel laval särada. Miks?

Ma võin olla eluteatris suur primadonna. Väga teatraalne, valju häälega, stiililt ekstravagantne. Mõni näitleja on seltskonnas täitsa vaikne, aga laval suur. Mina elan seda suurt elu oma tavaelus, lava jaoks ma ei pea ennast piisavalt andekaks. Ma tunnen, et teen täpselt õiget asja.

Olen kärsitu tegutseja ja hea põleja, suudan meeskonnale innustust anda, et nemad ka süttiks ja loominguliselt plahvataks. Ja ma oskan meeskonda hoida ka. Kõik liikmed on tähtsad, näitan kogu aeg välja, et hoolin neist. Naissaarel näiteks toovad trupi liikmed mulle hommikul kohvi voodisse. Mulle nii meeldib selline asi – palju positiivseid pisiasju omavahelises suhtlemises! Vahel olen ehk natuke liiga familiaarne, aga pole midagi – igaühel oma stiil!