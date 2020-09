Spordi lühiuudised

Vettel jätkab F1s

Neljakordne vormel 1 maailmameister Sebastian Vettel liitub järgmisel hooajal praeguse Racint Pointi meeskonnaga, mis hakkab uuest aastast kandma Aston Martini nime. Sakslasel lõpeb tänavu leping Ferrariga ning õhus oli võimalus jääda töötuks. Eile lükati need spekulatsioonid aga ümber. «See on mulle uus ­seiklus koos legendaarse autotehasega. Tiimi tänavused tulemused on mulle muljet avaldanud. Usun, et tulevik paistab veel helgem,» ­märkis Vettel Racing Pointi kodulehe vahendusel. «Tunnen endiselt F1 vastu suurt armastust. Minu ainuke motivatsioon on võistelda sõitjate rivi eesotsas.»