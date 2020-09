Andrus Karnau: pardaajakiri kui asitõend

Estonian Airi endistele töötajatele Harju maakohtus välja mõistetud umbes 1,5 miljonit eurot on peenraha summade kõrval, mis on juba kulunud Eesti riikliku lennunduse käigus hoidmiseks. Ainuüksi 2015. aastal, kui valitsus asutas kaks uut lennufirmat, Nordic Aviation Groupi ja Transpordi Varahalduse, pandi firmadesse kokku 70 miljonit eurot. Sel aastal on valitsus valmis lennufirmadesse panema veel 30 miljonit. Milline on kahe riikliku lennufirma majandusolukord, on keeruline öelda, sest kumbki pole esitanud 2019. aasta majandusaruannet.

Lennundus pakatab glamuurist. See on midagi nii erilist, et nii Isamaa, Keskerakonna kui ka Reformierakonna majandusministreil on olnud võimatu tunnistada, et nende valitsusalas tegutsenud riiklik lennufirma on jõudnud pankrotini. Ainus erand oli sotsist majandusminister Urve Palo, kes 2014. aastal ametisse saades ütles, et Estonian Air on pankrotis. Palol oli seda lihtne teha, sest ta sai kõik eelkäija Juhan Partsi kaela ajada. Mäletatavasti oli tema sõnum nii ootamatu, et tekkis küsimus, kas selline lapsesuu ikka sobib ministriks. «See, et minister Partsi juhtimisel on riik pannud lennufirmasse 40 miljonit maksumaksja raha ja me räägime endiselt, et kas firma jääb püsima või mitte, on ju tegelik probleemide põhjus, mitte minu lause olukorra hindamisest,» kommenteeris Palo toona Ärilehele.