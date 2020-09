Lähiajal laenurahata ei saa

See tõdemus paneb valitsuserakondadest kõige keerulisemasse seisu Isamaa. Nimelt on erakonna juht Helir-Valdor Seeder öelnud, et laenurahaga püsikulutusi, mille üheks näiteks on erakorraline pensionitõus, ta ei toeta.

Ka on Isamaa erakonna ühendus Parempoolsed kutsunud valitsust ja riigikogu üles seisma konservatiivse eelarvepoliitika eest, mille üks kandev osa on seista vastu jooksvate kulude finantseerimisele laenurahaga. Sellele on alla kirjutanud ka riigikogu liige Siim Kiisler. Seeder end sellest heidutada ei lase. «See on üks osa erakonnasisest arutelust, arvamusteavaldustest,» sõnas Seeder, lisades, et Isamaa üldine hoiak ongi vaadata, et riik pikas perspektiivis üle jõu ei elaks.