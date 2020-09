Paris Hiltoni, Donald Trumpi tütre ja teiste kuulsuste ihukaitsja leidis tõelise ilu... meie Eestis!

Ta on teeninud Ühendriikide relvajõudude ühes karmimas üksuses. On kitarristina soojendanud Ameerika nimekate rokkbändide kontserte. On turvanud staare ja staaride lapsi. Nüüd elab ta juba kolm aastat Tallinnas. Ja teeb varasemaga võrreldes sootuks midagi muud.