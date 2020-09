Eesti lühiuudised

Ministeerium võtab ühendust kõigi üldhariduskoolidega

Tänasest võtab haridus- ja teadusministeerium ühekaupa ühendust kõigi üldhariduskoolidega, et küsida, kuidas on kooliaasta algus sujunud, milliseid abinõusid on kasutusele võetud, milliseid muresid on tekkinud, ning vajadusel teeb kõik endast oleneva lahenduste leidmiseks. Minister Mailis Repsi (pildil) sõnul tuleks viiruse tõkestamisel siiski hoiduda ülereageerimisest. Üleriigilised soovitused annavad koolidele tema sõnul raamistiku, kuid konkreetseid lahendusi oodatakse haridusasutuste tasandil. «Pea kuu aja eest palusime koolidel koos pidajatega riskide maandamine läbi mõelda ning nüüdseks peaks olema igal haridusasutusel asjakohane tegutsemisplaan,» rääkis Reps. Koolid peavad ka edaspidi lähtuma sellest, et kontaktõpe oleks tagatud võimalikult kaua. PM

Tallinna bussides suletakse tänasest esiuksed

Tänasest suletakse Tallinna linnaliinibusside esiuksed, et kaitsta juhte koroonaviiruse eest. Tallinna Linnatranspordi (TLT) juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul on koroonaviirusega nakatumiste arvu tõusu tingimustes oluline kaitsta nakkusohu eest ka oma töötajaid. «Alates homsest jäävad busside esiuksed peatustes suletuks ning juhikabiini taha eraldame esimese istmereani ulatuva turvaala, kuhu sõitjad ei pääse. Tegemist on kevadises haiguspuhangus ennast õigustanud meetmega,» selgitas juhatuse esimees. Kevadisel kriisiperioodil ei tuvastatud Tallinnas ühtegi ühistranspordi kasutamisest põhjustatud nakatumist, samuti ei haigestunud ükski TLT bussijuht. PM

1,4 miljoni euroga toetab riik Eesti keeletehnoloogia arenguhüpet.

Telefonikelm esitles end politseinikuna

Politsei sai teate kelmusest, mille toimepanemiseks esitles kelm end telefonivestluses ohvrile politseinikuna. Internetipõhisel kõnel kuvati number 612 3000 ning väideti, et helistatakse politseist. Ida prefektuuri kriminaalbüroo juht Rainet Juuse selgitas, et numbri 612 3000 puhul on tegemist politsei infotelefoniga, millega võetakse vastu klientide kõnesid, kuid politsei inimestele sellelt numbrilt ei helista. «Politsei ei helista kunagi inimesele palvega logida internetipanka ega küsi inimese andmeid, mis annavad ligipääsu tema pangakontole,» kinnitas Juuse. PM

Suure Munamäe vaatetorn kinni

Esmaspäevast suleti Lõuna-Eesti üks kõrgeim tipp, Suure Munamäe vaatetorn Haanjas, mida ei saa ehitustööde tõttu külastada paar kuud. «Torn on ehitustöödeks suletud kuni 60 päeva. Sel perioodil ei pääse külastajad ei torni ega ka Suurele Munamäele,» kinnitas Rõuge valla ettevõtlus- ja projektispetsialist Anneli Piigli. PM

Scoutsrännakule tsiviliste ei lasta