Ralli läks talude eest läbi. Kuidas õnnestus kiisud-kutsud, kuked-kanad rajalt eemale hoida?

Kui inimestega räägid või teed teatise, siis teavad nad kassid-koerad kinni panna. Mulle ei ole küll teatatud ühestki loomadega juhtunud intsidendist, ka inimvigastusest mitte. Kunagi ammu, kui alustasime Rally Estoniat, oli selline naljakas lugu, et üks turvamees seisis vales kohas, sest tahtis ralliautot näha, ja sai kiviga munadesse. Siis tahtis ta meid kohtusse anda, et tal on üks munand sinine. Selgitasime talle, et kui seisad vales kohas, saadki kiviga munadesse – see on su enda risk.

Milline oli ootamatuim intsident, mis seekord ette tuli? Ralli on ju ikkagi üllatusi täis spordiala.

Meile on ähvardusi tulnud. Ütleks niimoodi: 99,99 protsenti inimesi on väga mõistvad. Aga loomulikult on ka neid – ja arvan, et mitte vähe –, kellele ralli üldse ei meeldi. Väga paljud neist suudavad end kokku võtta ja müüa endale maha mõte, et las see ralli siis olla. Kuid ikkagi jääb mingi 0,1 protsenti, kes on kindlasti väga vastu. Oleme käinud nendega rääkimas ja rääkimine aitab. Kuigi nad jäävad ikkagi oma arvamuse juurde, et ralli ei ole õige spordiala ja me tegeleme täieliku jamaga. Aktsepteerime üksteist.

Rally Estonial nägimegi mitut hullu väljasõitu. Millega neid seletada?

Georg Grossi avarii kohe teise katse alguses oli kõige jõhkram, väga suurel kiirusel. Paremale kiirele kurvile järgnes looduslik trampliin. Ilmselt läks ta kurvi liiga varakult ja kandus trampliinilt otse välja kraavi, kust edasi oli juba puhas füüsika. Seal oli loomulik ralli avarii.

Thierry Neuville’i avarii oli sellises kohas, kus teadsin juba enne rallit, et seal minnakse võtma riske. Pika sirge järgne kiire vasakkurv, millele järgnes taas kiire osa. Kui seal hoo maha pidurdad, siis edasi kopeerid kaotust. Häda oli see, et pärast kurvi oli kraavis mahalangenud puu, ja nii kui ta kraavi läks, too puu seal autol ratta alt ära lõi. Nii lihtne oligi.

Raul Jeetsi avarii tundus kõrvalt vaadates hirmus, aga see oli suhteliselt aeglase koha peal, samamoodi Takamoto Katsuta avarii. See oli keeruline lõik üle pika trampliini, kergelt negatiivne kurv, tee kumer, et nii kui teed väikse sõidujoone vea, kaldud välja. Kraavis oli truup, mis tõmbas auto üle katuse, ja üsna koledalt, rebis tagant isegi katuse lahti.

See näis küll absurdne, kuidas piloodid võtsid pärast katset kiivri peast ning sättisid siis ukselaekast võetud maski ette, ja nii pidevalt. See oli õpikunäide, kuidas maski ei tohi kasutada. Oli see pigem PR-trikk, et sportlased annaks maski kandmiseks eeskuju?

Jah, pigem PR. Aga võib-olla oli neil autos kümme taskut, kust võtsid iga kord uue maski? (Naerab.) See ei ole muidugi usutav, aga võib-olla oli.

Kui Martin Järveoja võttis hümni mängimise ajal mütsi peast ja ka maski eest, kas ta sai selle eest pärast pragada?