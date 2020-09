Marica Lillemets: raha põle(b)

Mulle isiklikult on laenuvõtmine väga vastumeelt, eriti kui jutt käib eraisiku tasandil. Aga kui keegi annaks raha null protsendiga ja ma saaksin osta midagi, mille väärtus aja jooksul kasvab, siis kaaluksin kindlasti seda varianti. Nii teevad kõik tublid investorid, ostes laenuga langevalt turult, veel parem põhja lähedalt, aktsiaid ja võlakirju, mida hiljem kasuga maha müüa. Saab laenu makstud ja rohkem raha tagasi, kui sisse läks. Veel targemad investeerivad korterisse, mida välja üürida, või riskivad start-up’iga. Kuldreegel ütleb, et riskida võid vaid selle rahaga, millest ilma jäämine su elu ei muuda.

Nipp seisneb selles, et keegi ei tea täpselt, millal on õige aeg osta, millal müüa. Päris tihti juhtub nii, et kiirustate, lähete närvilise turuga kaasa ja pigem kaotate, kui võidate. Veel hullem, kui olete panustanud inimesse, ettevõttesse või arendusse, mis läheb pankrotti koos teie rahaga… Seega, laenu eest investeerida on riskantne, kui täpselt ei tea, kuhu raha paned.