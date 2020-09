Pruuli: tegevuse lõpetamine on ka ettevõtluse osa, seda ei pea häbenema

Kevadeni peame vastu – kõik on mõistnud olukorda. Ainult maksuamet ei ole vähem küsima hakanud.» Tiit Pruuli, Eesti Turismifirmade Liidu juht. FOTO: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics

«Neljapäeval valis raskustes turismisektor 43 poolthäälega (ja viie rikutud sedeliga) Eesti Turismifirmade Liit uueks presidendiks Tiit Pruuli. «Ellu jäävad paremini need, kelle töö ei ole ainult lihtne teenuse vahendamine,» on Go Groupi nõukogu liikme Tiit Pruuli üks sõnumeid oma tsunftile.