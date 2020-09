Super Mario saab 35

Naljakas on mõelda, et 13. septembril saab 35-aastaseks Super Mario. Tegelikult tähistab sünnipäeva vaid üks konkreetne mäng – «Super Mario Bros», mis kujundas edasist mängude maailma ajalugu. Super Mario fenomeni tasuks lähemalt vaadata ja küsida, miks ta nii oluline kultuuriline tüvitekst on.