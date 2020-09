Närune oled, hingeke!

«Kosmopolis» näitab ameeriklastele ja muule maailmale, mida kõigi kunagiste sotsialismimaade (sh Eesti NSV) kodanikud kuulsid juba lasteaia punanurgas: kapitalism on roiskunud ja hukule määratud ning vajub peagi vääramatult kokku omaenese raskuse all. Isikuvabaduse ja majanduskasvu ideaalide seisukohast on see väide – nagu me omast kogemusest teame – kindlasti vale, sotsiaalse poolega (nt arstiabi ja hariduse kvaliteet ning kättesaadavus) on nii ja naa, ent kapitalismi soovimatu mõju inimese moraalile ja psüühikale on midagi, mille üle kannatab soovi korral isegi väidelda.