Don DeLillo täppiskirjandus

DeLillot peetakse üheks keeruliste postmodernistlike «süsteemiromaanide» autoriks (nagu ka Pynchon, Wallace, Bolaño jne) ja ühtlasi üheks 20. sajandi teise poole mõjukamaks USA kirjanikuks; mitmelgi korral on tema nimi käinud läbi võimaliku nobelistina; varandust on tal üks miljon (Salman Rushdiel näiteks 15 miljonit, J. K. Rowlingul üks miljard). Intervjuusid on ta andnud väga harva, nii et meeldib eemale hoida ja suhelda pigem romaanide kaudu. Kirjutab kirjutusmasinaga, ­meilidele suurt ei vasta.