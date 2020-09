Hando Runnel – aednik Eesti Eedenist

Ent alustagem siiski arvustuse pealkirjast «Aednik Eesti Eedenist». See kujund ei ole inspireeritud üksnes alliteratiivsusest. Lähtekohaks on üks Runneli säravamaid esseid tema mahukast mõtteproosast: «Ei hõbedat, kulda» (1984), «Mõõk ja peegel» (1988), «Isamaavajadus» (1991), «Jooksu pealt suudeldud» (1998), «Väravahingede kriiksumist kuulnud» (2008) ja «Hingedeaeg: mõtted ja märkmed» (2016).

Runnel ei vastanda luulet proosale, sest «kõik Krossi kirjutatu on veenvalt ja vaieldamatult sõnakunst». Ometi ilmneb juba siin, et loojatena on Kross ja Runnel täiesti erinevad isiksused. Krossile, kelle «alguste algus on raamatute riigis, sõnade ja ideede ideaalses maailmas», polevat probleemiks «olemine iseenesest ühes oma algpõhjuste ja lõppsihtidega. Ei olemine iseenesest ega inimese inimlik (eksistentsiaalne) olemine eraldi». See on Krossile lihtsalt enesestmõistetav.