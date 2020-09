Veel 200 aastat tagasi oli öine ere valgus luksus, mida ei saanud endale lubada igaüks. Pimeduse saabudes said asjad aetud küünla-, kamina- või leevalgel, kuid seda pigem siseruumides – ööd olid siiski mustad.

Tänapäeval saame lihtsa nupuvajutusega valget aega pikendada täpselt nii palju kui vaja. Kuid kunstlik valgus on inimese evolutsioonilises arengus väga hiljutine nähtus, mistõttu ei oska me kõiki ööpäeva valguse ja pimeduse suhte muutuse mõjusid ennustada. Üht-teist teame, kuid avastamisruumi on selles vallas omajagu.