Rein Kuresoo: tähevalgus ja ilusa linna tuled

Kui Raplamaal Valtus hakati eredalt valgustatud kasvuhoonetes salatit kasvatama, olevat ümbruskonna inimesed taevarannal eredat kuma märgates mitut puhku helistanud päästeametisse, arvates, et puhkenud on tulekahju. Maailmas on juhtunud ka seda, et inimesi on hirmutanud hoopis ootamatult nähtavale ilmunud tähistaevas – näiteks kui maavärin 1994. aastal Los Angelese elektrita jättis, helistasid paljud hädaabinumbrile, et teatada pahaendeliselt helkivast pilvest, mis kaardus üle linna. Seekord oli tegemist Linnuteega.