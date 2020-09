Eesti filmikunst on saanud uue hingamise tänu kultusrežissöör Christopher Nolani meistriteosele «Tenet».

«Lõpuks ometi oleme leidnud valemi, mis viib Eesti filmid maailma ekraanidele,» pakatab Eesti Filmi Instituudi juhataja Edith Sepp entusiasmist. «Mõnikord on tarvis kõrvalseisja värsket pilku, et asjadest aru saada. Vaatajatele peab andma, mida nad näha tahavad. Pole juhus, et «Tenet» lummab vaatajaid Tallinnas filmitud kaadritega Laagna teelt.»